Non solo cani, il microchip obbligatorio anche per il gatto di casa

di Redazione Online

TRIESTE - Non solo Fido: in Friuli Venezia Giulia ora il microchip è obbligatorio anche per il gatto di casa. É una delle novità della manovra di bilancio appena approvata dalla Regione, che prevede l’obbligo di identificare e registrare i gatti di proprietà.



Dopo i cani anche i mici dovranno essere registrati in un’apposita banca dati e verranno identificati con un codice di riconoscimento. Ai proprietari l’operazione (che va fatta entro i primi due mesi di vita oppure entro i 10 giorni dall’acquisto) non dovrebbe costare più di 30 euro, come riporta il Piccolo. Le multe, invece, si aggirano tra i 100 e i 600 euro.



Anche Pordenone aveva in passato avviato un’operazione analoga per i gatti dei privati, con le spese di inserimento del microchip a carico del Comune (10mila euro per circa 1.250 gatti).

