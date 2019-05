Meteo: pioggia e temperature polari per tutto il weekend, e domenica ancora neve a Nordest

Meteo: TEMPERATURE in ROVINOSO CROLLO entro il FINE SETTIMANA, giù di 10°C. Ecco QUANTO durerà il FREDDOhttps://t.co/v1mZCuXU3T pic.twitter.com/7sLCrccQLy — IL METEO.it (@ilmeteoit) 3 maggio 2019

Come nel nord Europa, anche in Italia l'aria fredda di origine artica si appresta a fare irruzione generando un'intensa fase di maltempo, fatta eccezione per la Liguria di Ponente e per l'area più occidentale del Piemonte.

Il team del sito www.iLMeteo.it avvisa che a partire dalla giornata di domani, la perturbazione continuerà a influenzare il tempo con piogge e rovesci temporaleschi.



Le temperature caleranno di qualche grado su tutto il Paese: in alcuni casi anche di 10/15°C in pochissimo tempo. «Il forte peggioramento che coinvolgerà tutto la penisola porterà ad insolite nevicate sui settori alpini fino a quote molto basse per la stagione - annuncia Antonio Sanò, direttore e fondatore del sito - Domenica sarà la giornata più a rischio con i fiocchi di neve capaci di imbiancare quote prossime ai 300 metri su molte zone dell'Arco Alpino, specie nelle vallate di confine tra Alto Adige, Veneto e Friuli Venezia Giulia. Discorso diverso per l'Appennino centro meridionale dove gli episodi nevosi si avranno solo più in alto».

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Undi freddo, pioggia, grandine e neve. Quello che arriva sarà un weekend caratterizzato da un anomalo impulso polare che ci riporterà a una fase climatica praticamente invernale.