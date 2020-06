Meteo Veneto, allerta gialla: altri temporali in arrivo, possibili grandinate

VENEZIA - Tra oggi, 10 giugno, e le prime ore di domani, 11 giugno, saranno ancora probabili dei rovesci e temporali sparsi in Veneto, con possibilità di qualche fenomeno intenso come forti rovesci e grandinate su Prealpi e pianura, anche se il rischio sarà molto basso. Visti i fenomeni meteorologici previsti il Centro funzionale della Protezione civile del Veneto avvisa di possibili disagi al sistema fognario e lungo la rete idrografica minore e del possibile innesco di fenomeni franosi superficiali.



I bacini idrografici interessati dall'avviso di criticità sono il Piave pedemontano, l'Alto Brenta-Bacchiglione-Alpone, l'Adige-Garda e monti Lessini, il Po, il Fissero-Tartaro-Canalbianco e Basso Adige, il Basso Piave, il Sile e Bacino scolante in laguna, il Livenza, il Lemene e Tagliamento, il Basso Brenta-Bacchiglione ed il Fratta Gorzone. L'ordinaria criticità per rischio temporali, valida fino al mezzanotte di domani, rimane valida fino alle ore 8 di venerdì 12 giugno. Successivamente il rischio di fenomeni intensi sarà molto basso.