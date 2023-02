Veneto, stato di attenzione per forte vento su pianura e coste

Attenzione per vento forte su costa, pianura limitrofa e pianura sud orientale a partire dalla mezzanotte del 25 febbraio e fino alle 18 del 27 febbraio. L'"alert" arriva dal Centro Funzionale Decentrato della Protezione Civile della Regione Veneto. La decisione è stata adottata in relazione al bollettino Meteo Veneto, che prevede dalle prime ore di domenica 26 febbraio e fino a lunedì pomeriggio un rinforzo dei venti da Nordest soprattutto su pianura e costa, con fase più significativa domenica. In particolare sulla costa, pianura limitrofa e pianura sud orientale i venti saranno spesso forti. Sul resto della pianura, generalmente tesi, a tratti anche forti.