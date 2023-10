Meteo, in Veneto allerta gialla fino a sabato: attese precipitazioni diffuse e venti forti. Le previsioni

Da oggi, giovedì 19 ottobre, fino a sabato 21 ottobre, la Protezione Civile della Regione Veneto ha comunicato un'allerta gialla. Il tempo sarà infatti instabile/perturbato con precipitazioni diffuse da consistenti ad abbondanti su zone montane/pedemontane, più sparse e irregolari in pianura ma con probabili rovesci e temporali anche intensi nel pomeriggio di domani.

Sono previsti poi venti più forti dai quadranti meridionali e molto forti in quota, mentre sulla costa tesi a tratti forti.

• Per criticità idrogeologica nei bacini idrografici: Alto Piave (BL), Piave Pedemontano (BL-TV), Alto Brenta-Bacchiglione-Alpone (VI-BL-TV-VR)

• Per criticità idrogeologica per temporali nei bacini idrografici: Piave Pedemontano (BL-TV); Alto Brenta-Bacchiglione-Alpone (VI-BL-TV-VR); Adige-Garda e Monti Lessini (VR); Basso Brenta-Bacchiglione (PD-VI-VR-VE-TV); Basso Piave, Sile e Bacino scolante in laguna (VE-TV-PD); Livenza, Lemene e Tagliamento (VE-TV).

Per le stesse ore, inoltre, è stata dichiarata la fase operativa di «Attenzione» per vento forte su zone montane e costa.