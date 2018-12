Arriva la neve in collina e pianura: stato di attenzione anche per gelate

VENEZIA - Probabili nevicate, in genere modeste, tra stasera e domani fino a quote collinari e almeno a tratti anche in pianura (a eccezione delle aree costiere e della pianura sud-orientale dove saranno a carattere di pioggia), con possibili locali accumuli di qualche centimetro. Diffuse gelate dalla serata di lunedì. Lo indica il bollettino meteo del Veneto.



Il Centro funzionale decentrato dichiara la fase operativa di attenzione (da riconfigurare, a livello locale, in fase operativa di pre-allarme o allarme a seconda dell'intensità delle nevicate) per neve e gelate dalle ore 20 di oggi, domenica, alle ore 10 di martedì 18 dicembre. Poiché le gelate notturne potranno favorire la formazione di ghiaccio, agli enti gestori delle infrastrutture stradali e ferroviarie è stato raccomandato di assumere ogni iniziativa atta a garantire la funzionalità e la sicurezza della viabilità.

