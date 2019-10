Meteo, svolta artica in arrivo domani: allerta in Veneto e Fvg. Previsti temporali e Bora sulla costa

Sta arrivando sul Nordest una perturbazione che porterà termporali e abbassamento delle temperature anche di 8 gradi. Si tratta della temuta svolta artica e i nostri territori verranno investiti dalla perturbazione dalla serata di mercoledì, per questo il Centro Funzionale Decentrato della Protezione Civile della Regione Veneto ha emesso un avviso, dichiarando lo Stato di Attenzione per Criticità Idrogeologica su tutto il territorio, valevole a partire dalla mezzanotte di oggi e fino alle ore 24 di domani. Lo Stato di Attenzione Rinforzata è dichiarato nell'area della frana nel Comune bellunese di Borca di Cadore.



Previsioni meteo Veneto

​In particolare, mercoledì 2 prevarrà un cielo molto nuvoloso, salvo qualche schiarita più significativa da nord-ovest verso fine giornata. Per le precipitazioni, probabilità nel complesso alta (75-100%), per delle fasi di precipitazioni da sparse a temporaneamente diffuse, con dei rovesci e qualche temporale; non si escludono fenomeni localmente intensi specie su pianura e Prealpi; possibili quantitativi localmente consistenti; le precipitazioni verso sera tenderanno a cessare a partire dalle zone montane. Temperature in diminuzione, in alcune zone anche marcata.

Allerta dichiarata anche in Friuli Venezia Giulia

La Protezione civile del Friuli Venezia Giulia ha diramato un'allerta meteo di color "giallo" per domani, mercoledì 2 ottobre, dalle 6 alle 24, a causa delle piogge abbondanti e dei temporali previsti in regione.



Previsioni meteo in Friuli Venezia Giulia

Domani sono previste piogge sparse e moderate di mattina, diffuse e abbondanti dal pomeriggio, anche temporalesche e più intense specie ad est. Dalla tarda serata le precipitazioni tenderanno a cessare. In giornata soffierà vento da sud moderato, verso sera vento da nord in pianura e in quota, in tarda serata Bora sostenuta sulla costa. Il verificarsi di tali eventi - avverte la Protezione civile - può comportare locali situazioni di crisi nella rete idrografica minore e di drenaggio urbano, locali fenomeni di instabilità dei pendii, locali interruzioni della viabilità e problematiche connesse ai rovesci temporaleschi, che potrebbero essere persistenti.

