Vicenza e Padova, allerta Bacchiglione. Meteo Veneto, neve e piogge intense anche oggi.

VENEZIA - Il meteo prevede che anche nelle prossime ore continuerà a nevicare in maniera copiosa sopra i 1000-1500 metri, mentre sotto i 1000-1500 metri si prevedono piogge intense per tutta la giornata di oggi. Questo significa che essendo caduti già più di 300 mm di pioggia il rischio idraulico e geologico è concreto in varie zone del Veneto, nello specifico in Provincia di Belluno, nella parte alta della provincia di Treviso, nel Veneto Orientale e nell'alta provincia di Vicenza.

«La situazione vede alcune interruzioni di energia elettrica, in corso di ripristino da parte di Enel, in provincia di Vicenza e Belluno, mentre abbiamo tre frazioni isolate in comune di Livinallongo - spiega l'Assessore regionale alla Protezione Civile, Gianpaolo Bottacin -, per ripristinare le viabilità da e per queste località, siamo in contatto diretto con il sindaco. Abbiamo dei problemi con i collegamenti con la frazione di Misurina, con Auronzo di Cadore, e altre problematicità legate alla viabilità considerando che i passi dolomitici sono chiusi. Permane il rischio di valanghe, che nella giornata di domani potrà raggiungere il livello 5, cioè il massimo livello di rischio, nella parte più alta della provincia di Belluno. Livinallongo, Rocca Pietra, San Pietro di Cadore e Zoppè di Cadore sono attenzionati e monitorati da parte del Soccorso Alpino e dai Carabinieri Forestali».

Vicenza, notte di allarme per il Bacchiglione

Notte di allerta quella appena trascorsa a Vicenza , a causa dell'ingrossamento del fiume Bacchiglione che poco prima della mezzanotte ha superato il livello di guardia dei 4 metri e mezzo, arrivando a 4.65. Il passaggio della piena è preannunciato nelle prossime ore. Gli abitanti di Vicenza iscritti al servizio di allerta meteo comunale hanno ricevuto un sms che li invita «In via precauzionale a spostare dagli interrati/cantine delle zone a rischio allagamenti i veicoli e altri beni».

Anche a Padova allerta Bacchiglione

A Padova, Il Servizio di piena del Genio Civile, tramite la Regione, ha richiesto di avvisare i Sindaci dei Comuni di Veggiano, Saccolongo e Selvazzano per transito piena Bacchiglione e possibile necessità di chiusura ponti. La piena del Bacchiglione entra in mattinata in provincia. Il livello del Frassine è elevato a causa, dello scarico monitorato del bacino di Montebello. Si sta alzando anche livello Fratta. Situazione monitorata da Genio Civile e dai volontari dell protezione civile sul territorio.

