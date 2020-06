Meteo Veneto, domenica tra schiarite e piogge improvvise, domani tempo ancora instabile

Le previsioni meteo del Veneto segnalano che oggi, domenica 14 giugno, la giornata proseguirà con alternanza di nuvolosità variabile e rasserenamenti con possibili piogge sulle zone pianeggianti. Sulle zone montane e sulle Dolomiti, si segnala cielo nuvoloso con possibili piogge anche estese e discontinue.

Per la giornata di oggi il Centro Funzionale Decentrato della Regione del Veneto ha confermato la fase di “Attenzione” per criticità idrogeologica nei seguenti bacini idrografici: Piave Pedemontano (BL-TV), Alto Brenta Bacchiglione e Alpone (VI-BL-TV-VR), Adige Garda e Monti Lessini (VR), Basso Brenta e Bacchiglione (PD-VI-VR-VE-TV), Po Fissero-Tartaro-Canal Bianco e Basso Adige (RO-VR), Basso Piave Sile e Bacino scolante in Laguna (Tv-VE-PD), Livenza Lemene e Tagliamento (VE-TV).

Lunedì15. Nella giornata di domani il cielo sarà in prevalenza nuvoloso, con possibilità di piovaschi, rovesci e anche temporali, in particolare durante il pomeriggio.

