Caldo e umido record: in Veneto si boccheggia, ma da domani qualcosa cambia

Due giorni con caldo e umido ben al di sopra della media stagionale. Si è iniziato ieri e si prosegue anche oggi, giovedì 22 giugno. A causa dell'Anticiclone Subtropicale Africano le temperature e i livelli di umidità sono notevolmente al di sopra della media, secondo i dati forniti dall'Arpav del Veneto.

Per avere un po' di ristoro bisognerà attendere domani pomeriggio. Venerdì, infatti, sempre secondo le previsioni dell'Arpav, è in transito su tutta la regione una depressione proveniente da ovest e attualmente centrata sulla Francia. Sono quindi attesi temporali più probabilmente dal pomeriggio. Da sabato, invece c'è l'Anticiclone delle Azzorre che porta cielo sereno o poco nuvoloso, salvo locali addensamenti pomeridiani sui monti, con temperature e umidità non distanti dalla norma.

Tempo previsto

Oggi, giovedì 22, alternanza di nuvole e rasserenamenti. Qualche precipitazione nel pomeriggio solo sui monti.

Temperature ancora in aumento sulla pianura e senza variazioni di rilievo sui monti rispetto a mercoledì, comunque molto al di sopra della media. Venti forti in alta montagna da sud-ovest, altrove deboli e in particolare sulla costa.