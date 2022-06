Meteo, in arrivo "tempesta di caldo": 15 giorni con temperature fino a 44° Bolzano la peggiore

Meteo a Nordest, sono in arrivo due settimane di caldo torrido con temperature da incubo. Continua a salire l'allerta caldo in tutta Italia: sono infatti 7, dopo le 2 di oggi 22 giugno e le 4 di domani, le città da bollino rosso, quelle dove le alte temperature sono un rischio per tutta la popolazione, non solo quindi per le fasce più deboli.

Mentre le previsioni parlano di due settimane, le prossime, da record per i livelli raggiunti dalla colonnina di mercurio, il bollettino delle ondate di calore del ministero della Salute fotografa una situazione in costante peggioramento nei centri urbani (27 quelli presi in considerazione).

Oggi l'allerta più alta riguarda Bologna e Bolzano cui si aggiungeranno, domani, Firenze e Perugia. Venerdì il massimo livello di rischio caldo è previsto a Bologna, Bolzano, Campobasso, Firenze, Perugia, Pescara e Rieti.

CITTA' DA BOLLINO ROSSO

Bollino rosso 'persistente' (tutti e tre i giorni presi in esame), dunque, a Bologna, che assieme a Piacenza è, secondo il monitoraggio dell'Arpae (l'Agenzia regionale per l'ambiente), la città dell'Emilia-Romagna dove il caldo si sentirà di più. Oltre ai bollini rossi, aumentano anche quelli arancioni (rischio salute per i più fragili): oggi sono 6 (Campobasso, Firenze, Perugia, Pescara, Rieti e Roma), domani e dopodomani 9 (tra le altre si aggiungono Milano e Palermo, mentre Roma torna in giallo, che indica una condizione di pre-allerta caldo).

L'anticiclone Caronte vuole 'infuocare' lo Stivale fino al 4-6 luglio, con la prossima settimana ancora più calda di quella appena iniziata: si annunciano due settimane di vero e proprio caldo infernale.

Alcuni dati statistici mettono paura: 10 gradi sulla vetta del Monte Bianco lo scorso 18 giugno, 4 in più rispetto al precedente record del 2019; 44 gradi in arrivo nei prossimi giorni in Italia, all'ombra; la temperatura dei mari italiani è già 25 gradi al Sud come in pieno luglio, 5/6 gradi oltre la media.

Intanto sollievo per la pioggia in alcune zone del Nord che nel bellunese ha fatto anche danni: la scorsa notte forti temporali di grandine, pioggia e vento, che ha richiesto gli interventi dei Vigili del Fuoco. Coinvolti, oltre al comune di Belluno, nella zona di Cavarzano, quelli di Ponte nelle Alpi e Alpago.