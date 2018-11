Torna il maltempo: piogge già in serata e neve fino a 1.200 metri a Nordest

VENEZIA - Una nuova ondata di maltempo investirà l'Italia a partire da domani e si protrarrà anche nel weekend. Il sito www.iLMeteo.it avvisa che sin dalle prime ore della giornata di domani una perturbazione atlantica porterà le prime piogge in Toscana, Liguria e Piemonte; le precipitazioni nel corso della giornata si estenderanno gradualmente alla Lombardia e infine al Nordest. La neve scenderà a quote relativamente basse, ovvero dai 1.000 metri del Nordovest, ai 1.200 metri del Nordest, ma le quote tenderanno a salire in serata e nottata.

Il WEEKEND sarà NERO. Sabato e Domenica PESSIMI, PIOGGIA per tutti, ma anche NEVE e NEBBIA https://t.co/BiBVgLcOZs pic.twitter.com/JChQf7MDj5 — IL METEO.it (@ilmeteoit) 22 novembre 2018



Sabato la perturbazione interesserà ancora il Nord, poi raggiungerà anche l'Umbria e il Lazio con piogge e temporali. Domenica sarà la volta del Sud; se al Nord ritornerà diffusa e fitta la nebbia, al Centro-Sud andrà formandosi un vortice ciclonico responsabile di precipitazioni diffuse e intense, con possibili nubifragi su Lazio e Campania; da non escludere nemmeno trombe d'aria e marine. Antonio Sanò, direttore e fondatore del sito www.iLMeteo.it , avverte che anche l'inizio della prossima settimana risulterà instabile al Centro-Sud con piogge e temporali sparsi, mentre da martedì 27 avverrà una nuova irruzione fredda con la Bora che soffierà via via più forte e che porterà la neve a cadere a bassa quota, questa volta anche sugli Appennini.

