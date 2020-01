Meteo, maltempo nel weekend: pioggia e neve in arrivo in diverse regioni, ecco dove

Previsioni meteo da brividi per il weekend. Lo annuncia l'Agenzia regionale per l'ambiente (Arpav), nell'ultimo bollettino meteorologico. Le previsioni annunciano l'indebolimento dell'anticiclone presente negli ultimi giorni nell'area Mediterranea italiana e l'arrivo di una saccatura di origine atlantica, che transiterà in alcune regioni italiane portando precipitazioni e rinforzo dei venti. Localmente la neve potrà arrivare anche nei fondovalle prealpini, con possibili accumuli di qualche centimetro specie sul Feltrino.



Confermata quindi per buona parte del weekend una perturbazione di origine atlantica che riuscirà a far breccia nel muro anticiclonico che perdura ormai da tante settimane, provocando le prime precipitazioni su parte del Centro-Nord. In questa fase, viste le basse temperature, si potrebbero verificare già alcune nevicate, a carattere sparso, sulle Alpi occidentali, fin sotto i 700 metri di quota, tra Piemonte e Valle d'Aosta. Successivamente, nella giornata di sabato, il peggioramento si estenderà al resto dell'arco alpino con neve fin sul fondovalle della Valtellina (atteso qualche cm a Sondrio) e intorno ai 5/600 metri tra alto Veneto e Trentino Alto Adige. Vista l'intensità delle precipitazioni e il freddo che si è sedimentato negli ultimi giorni nei bassi strati grazie alle inversioni termiche, nella mattinata di sabato non è da escludere un ulteriore crollo della quota neve con possibili bianche sorprese anche a Trento e a Bolzano.

