Maltempo in arrivo in Veneto

Dal pomeriggio di oggi, mercoledì 17 luglio 2019, e per tutta la giornata di domani, 18 luglio, il Veneto ha dichiarato lo Stato di Attenzione per criticità geologica e criticità idraulica in tutti i Bacini Idrografici. La dichiarazione, che vale fino alle ore 8.00 di venerdì 19 luglio, è stata presa dal Centro Funzionale Decentrato della Protezione Civile regionale, in base alle previsioni meteorologiche dell'Arpav.



Rovesci e temporali sparsi

Il Veneto sarà interessato da una perturbazione che porterà instabilità, con rovesci e temporali sparsi inizialmente nelle aree montane e successivamente, in particolare domani, su tutto il territorio.



Occhi puntati sul Bellunese

Lo Stato di Attenzione Rinforzata è dichiarato nell'area della frana nel Comune di Borca di Cadore (Belluno).

© RIPRODUZIONE RISERVATA