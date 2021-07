Meteo. Ondata di maltempo si abbatte su Veneto e Fvg: temporali e grandine Le previsioni oggi e domani

Il Maltempo si abbatte su Veneto e Friuli Venezia Giulia oggi, martedì 17 luglio. E le previsioni danno pioggia, temporali forti, grandinate e raffiche di vento fino a domani.

Meteo, le previsioni per oggi e domani

Dal pomeriggio di oggi l'arrivo di una perturbazione atlantica porterà temporali su Piemonte e Valle d'Aosta, in estensione dalla notte a Lombardia, Emilia-Romagna, Veneto e Toscana. I fenomeni saranno accompagnati da rovesci di forte intensità, grandinate, frequente attività elettrica e forti raffiche di vento. Così un'allerta meteo della Protezione civile. Valutata per domani allerta arancione per rischio temporali su gran parte della Lombardia, e allerta gialla in Valle d'Aosta, Piemonte, nei restanti settori della Lombardia, in Veneto, Emilia-Romagna, Toscana e parte dell'Umbria.

Mete in Veneto

Le previsioni meteorologiche del Veneto segnalano, a partire dal pomeriggio di oggi, una marcata instabilità, con precipitazioni da sparse a diffuse (specie sulle zone centro settentrionali), a prevalente carattere di rovescio e temporale. Saranno probabili temporali organizzati e anche intensi su tutta la regione (forti rovesci, forti raffiche di vento, forti grandinate), con possibili quantitativi di pioggia consistenti, o localmente anche abbondanti sulle zone montane e pedemontane. Considerati i fenomeni meteorologici previsti, la criticità idrogeologica attesa è riferita allo scenario per temporali forti.

Il Centro Funzionale Decentrato della Protezione Civile della Regione ha emesso oggi un avviso di criticità idrogeologica, con particolare riferimento alla rete idraulica secondaria, stabilendo dalle 14.00 di oggi, martedì 13 luglio, fino alle 00.00 di domani, mercoledì 14 luglio, lo stato di Attenzione (allerta arancione) per i bacini: Alto Piave (BL), Piave Pedemontano (BL-TV), Alto Brenta – Bacchiglione -Alpone (VI-BL-TV-VR), Adige- Garda e Monti Lessini (VR), Po,Fissero-Tartaro-CanalBianco e Basso Adige (RO-VR), Basso Brenta – Bacchiglione (PD-VI-VR-VE-TV), Basso Piave - Sile e Bacino scolante in laguna (VE-TV-PD), Livenza - Lemene e Tagliamento (VE-TV).

Dalle ore 00.00 alle ore 8.00 di domani permarrà l'allerta idrogeologica su rete secondaria e geologica gialla su tutte le aree di allerta. Il possibile verificarsi di rovesci o temporali localmente anche intensi, potrebbe creare disagi al sistema fognario e lungo la rete idrografica minore. Si raccomanda agli enti interessati di prestare la massima attenzione per la sorveglianza dei fenomeni previsti sul territorio di competenza e di prepararsi con congruo anticipo, rispetto agli orari indicati nel presente avviso, alla gestione di eventuali fenomeni emergenziali. In allegato i documenti del Centro Funzionale Decentrato.

Meteo in Friuli Venezia Giulia

La Protezione civile del Friuli Venezia Giulia ha diramato un'allerta meteo di color giallo, valida da oggi pomeriggio fino alle 6 di domani, per piogge, temporali e vento previsti nelle prossime ore sulla regione. Una depressione proveniente dalla Francia - si legge nell'avviso - si sposta verso il Nord Italia e dal pomeriggio interesserà anche il Triveneto, determinando l'afflusso di correnti mediterranee umide e instabili, inizialmente sui monti e zone occidentali della regione. In serata, col passaggio del fronte associato alla depressione, l'instabilità sarà più diffusa per poi attenuarsi nel corso della notte. Nel pomeriggio sono possibili temporali con piogge anche intense, più probabili sulla zona montana e in genere a ovest, meno sulle altre zone; sulla costa soffierà Scirocco moderato, sui monti vento sostenuto da sud specie in quota. Dal tardo pomeriggio e fino a tarda sera temporali più diffusi, specie sui monti e su alcune zone della pianura, meno frequenti sulla costa orientale. Per tutto il periodo, dal pomeriggio e fino alla notte, qualche temporale potrà essere forte. Nel notte probabilmente le piogge e i temporali saranno progressivamente meno frequenti e meno intensi. Il verificarsi di tali eventi - avverte la Protezione civile - può comportare locali situazioni di crisi nella rete idrografica minore e di drenaggio urbano, locali fenomeni di instabilità dei pendii con locali interruzioni della viabilità e problematiche connesse ai possibili colpi di vento durante i temporali.