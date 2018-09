Meteo, arriva il mini-ciclone Mediterraneo: addio all'estate, temperature giù

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Arriva l'. Puntuale. Già domani, 22 settembre, è prevista pioggia sul Veneto e sul Friuli. Tra oggi, 21 settembre, e domenica 23, sarà l'ultimo fine settimana d'estate metereologica. Ma domenica migliora: le conseguenze di un mini ciclone mediterraneo in formazione proprio in queste ore tra il basso Tirreno e il Canale di Sardegna andranno esaurendosi proprio in concomitanza con l’inizio del, spiega ilMeteo.it quando l’anticiclone di matrice mista tra Azzoriano e africano tornerà protagonista su buona parte dell’Italia.Analizzando nel dettaglio la situazione per la giornata di domani,avremo una prevalenza di tsu buona parte del Paese, ma piogge sul Nordest. Alta pressione sul resto dell'Italia, che però subirà un cedimento e subito ne approfitteranno le correnti più fredde nord orientali che entreranno impetuose dalla porta della Bora confino in Romagna e Marche innescandoverso il resto del Nord e del Centro a partire dalle coste adriatiche.