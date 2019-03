venti burrascosi e molto freddi, ma torneranno anche le piogge, i temporali con qualche grandinata e la neve. Il sito www.iLMeteo.it avvisa che nel corso della giornata di oggi faranno rapidamente il loro ingresso tesi e freddi venti di maestrale specialmente in tutta l'area tirrenica.



Vento forte, stato di attenzione in Veneto per lunedì e martedì Nuovo assalto dell'inverno. Cambia lo scenario meteo e sull'Italia non solo arriverannoma torneranno anche le, i temporali con qualchee la. Il sito www.iLMeteo.it avvisa che nel corso della giornata di oggi faranno rapidamente il loro ingresso tesi e freddi venti di maestrale specialmente in tutta l'area tirrenica.

Meteo: NEVE tra POCHE ORE a BASSISSIMA quota. Ecco DOVE, QUANDO e i CM di ACCUMULO previstihttps://t.co/p5TEsVj2Tx pic.twitter.com/ylQfxZnjNW — IL METEO.it (@ilmeteoit) 11 marzo 2019



Il tempo comincerà a peggiorare da metà giornata ad iniziare dall'estremo Nord est e dal Centro Italia. Saranno tuttavia il pomeriggio e la sera dove il meteo risulterà molto instabile con rovesci e temporali, i quali, possibili dalle coste del Veneto, emiliane e romagnole, si sposteranno verso sud andando a colpire la Toscana, le Marche, l'Abruzzo, il Molise e in serata il resto del Sud come il Nord della Puglia, la Basilicata, la Campania e i settori tirrenici della Calabria. I temporali potranno essere accompagnati da qualche grandinata. Attenzione alla neve che potrà cadere intorno ai 900 metri sull'Appennino centrale e a quote più alte su quello meridionale.



Crollano le temperature sulle regioni centrali e al Sud. Antonio Sanò, direttore e fondatore del sito www.iLMeteo.it avverte di fare attenzione ai forti venti che potranno provocare mareggiate sui mari circostanti la Sardegna e soffiare fino a 100 km/h. Agitato il medio e basso Tirreno e moto ondoso in aumento anche sul medio Adriatico. Durante la successiva notte, il maltempo si sposterà rapidamente verso sud e Martedì ritroveremo tempo ancora instabile nel sud della Puglia, la Calabria ionica ed i settori orientali della Sicilia. Il meteo, tuttavia, andrà migliorando su queste regioni nel corso del pomeriggio. Bel tempo altrove, ma con ancora venti a tratti burrascosi specialmente al Centro Sud con forti mareggiate su Adriatico meridionale, Ionio, Canale di Sicilia e basso Tirreno. Più freddo ovunque.

