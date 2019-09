Meteo, l'estate non è finita. A metà mese torna il caldo: quanto durerà

© RIPRODUZIONE RISERVATA

di questi giorni hanno portato pioggia e vento con conseguente. In pochi giorni, in gran parte delle regioni italiane, è arrivato. Ma bisogna rassegnarsi a fare il cambio di stagione, oppure l'estate potrebbe dare un ultimo colpo di coda?Secondo gli esperti de ilmeteo.it, per l'estate non è detta ancora l'ultima parola. A cavallo della metà del mese l'anticiclone africano potrebbe tornare ad espandersi verso il nostro Paese regalandoci brevi scampoli di bel tempo con temperature più che gradevoli attorno al 13 settembre. Le conseguenze saranno un clima caldo e soprattutto duraturo che permetterà di godere degli ultimi assaggi dell'estate.Le temperature al sud e al centro saranno anche piuttosto calde, più miti al Nord Italia, ma comunque molto gradevoli. A fine settembre però la situazione cambierà di nuovo, torneranno piogge e venti, con nevicate anche intorno ai 2000 metri, e allora sarà veramente il caso di salutare definitivamente l'estate 2019.