Allerta meteo per venti forti in Veneto, neve sulle Alpi, nebbie sulla Bassa

La Regione del Veneto ha dichiarato la fase operativa di «Attenzione» - il primo livello di allerta meteo - per domani, 24 dicembre, e anche per il giorno di Natale, per venti settentrionali forti o molto forti in quota, con condizioni di foehn in molte valli e localmente sulla fascia pedemontana. Le raffiche di vento potranno localmente raggiungere intensità elevate.



La prescrizionedi allerta è stata emessa per garantire un monitoraggio costante della situazione e la massima prontezza operativa del Sistema Regionale di Protezione Civile. Al momento non è attivata la sala operativa di Coordinamento Regionale in Emergenza (Corem); è in ogni caso attivo il servizio di reperibilità al Numero Verde 800 990 009 per la segnalazione di situazioni di emergenza.



La previsione del servizio meteo regionale del Veneto annuncia per domani, 24 dicembre, il passaggio di un'onda perturbata che porterà una forte ventilazione in tutte le regioni del Nord Italia, con associate delle nevicate anche forti oltre i 1700 metri sui rilievi alpini di confine con l'Austria, e possibilità di deboli piogge sulla costa adriatica.

