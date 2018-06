Maltempo in arrivo. Temperature elevate e forti temporali locali /Le previsioni

Il Centro funzionale decentrato della Regione del Veneto ha dichiarato da oggi alle 9 di domani, domenica 1 luglio, lo stato di attenzione (da riconfigurare, a livello locale, in fase di preallarme/allarme, a seconda dell'intensità dei fenomeni) per possibili situazioni di criticità idrogeologica dovute a eventuali forti temporali.



LE PREVISIONI

La presenza di temperature elevate e di una circolazione ciclonica sull'Europa orientale che ci interessa marginalmente, determinano dei tratti di instabilità tra il pomeriggio di sabato e il primo mattino di domenica. Saranno possibili locali rovesci e temporali sulle zone montane a partire dal pomeriggio, nella serata/notte anche sulla zone pedemontane e sulla pianura nord-orientale, fino alle prime ore di domenica. Non si escludono temporali localmente intensi sulle zone prealpine e pedemontane centro orientali e sulla pianura nord orientale, dal tardo pomeriggio/sera di sabato fino alle prime ore di domenica.



I BACINI IDROGRAFICI INTERESSATI

VENE-A (Belluno) - Alto Piave (limitata al comune di Perarolo di Cadore, dove permane la situazione di criticità legata alla frana della Busa del Cristo);

VENE-H (Belluno e Treviso) - Piave Pedemontano;

VENE-B (Vicenza, Belluno, Treviso, Verona) - Alto Brenta - Bacchiglione - Alpone;

VENE-F (Venezia, Treviso, Padova) - Basso Piave, Sile e Bacino scolante in laguna;

VENE-G (Venezia e Treviso) - Livenza, Lemene e Tagliamento.

