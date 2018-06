Meteo, stop all'estate: arrivano temporali, fulmini e grandine in Friuli, Veneto e Trentino

FOCUS VENETO

Piogge estese in arrivo in Veneto dal pomeriggio di oggi sin alla mezzanotte di domani con probabilità di temporali sparsi, anche intensi, con vento e grandine, specie nelle ore pomeridiane. Il Centro funzionale decentrato della Protezione civile del Veneto ha dichiarato lo stato di attenzione sino alla mezzanotte di domani su tutti i bacini idrografici del territori regionale, avvisando del possibile rischio per eventuali smottamenti e movimenti franosi nelle aree montane pedemontane del Veneto, in particolare per l'area di Borca di Cadore, dove rimane alta l'attenzione sulla frana di Cancìa. Per mercoledì 13 Arpav prevede ancora condizioni di instabilità, con possibili rovesci e temporali.

