Una perturbazione atlantica già presente sulle regioni settentrionali dell'Italia determinerà nelle prossime ore, già nella notte tra il 31 agosto e il 1 settembre, un deciso peggioramento della fase di maltempo, apportando una persistenza delle precipitazioni sul Nord-Est e sull'Emilia-Romagna, con rovesci e temporali .

Dalle prime ore di domani 1 settembre si prevedono inoltre precipitazioni diffuse, a prevalente carattere di rovescio o temporale, su Lombardia, Veneto, Friuli Venezia Giulia, Emilia-Romagna i. I fenomeni saranno accompagnati da rovesci di forte intensità, con frequente attività elettrica (fulmini), locali grandinate e forti raffiche di vento.

Sulla base dei fenomeni in atto, è stata dichiarata per domani allerta arancione su alcuni settori della Lombardia, allerta gialla sul resto della Lombardia e su Veneto, Friuli Venezia Giulia, Liguria centro-orientale, Emilia-Romagna, Toscana, su gran parte delle Marche, su Umbria, Lazio, Abruzzo, su gran parte del Molise, sul settore settentrionale della Campania e sulle aree del Gargano e del Tavoliere in Puglia.

