Meteo, a fine maggio esploderà l'estate: previsti fino a 40 gradi, ma non a Nordest... /Previsioni

Il maggio più freddo dal 1987 terminerà con un'ondata di caldo africano. Follie del meteo, nell'era dei cambiamenti climatici. È ormai confermato che il primo boom estivo arriverà nella parte finale del mese con tanto sole e temperature fino a 40°C. Il team del sito iLMeteo.it comunica che in questi giorni un'alta pressione di origine africana sta infiammando tutta la Penisola Iberica spingendosi con le propaggini più avanzate fin verso le Isole Britanniche.



Per questo motivo tra oggi e almeno fino a giovedì 16 Maggio ci aspettiamo temperature molto elevate specie tra Spagna e Portogallo con punte massime oltre i 35°C. Come detto anche nel Regno Unito si vivrà una fase di tempo molto stabile e soleggiata, a Londra per esempio sono attese temperature intorno ai 20°C, un valore del tutto insolito in questo periodo. Poi l'ondata di calore si spingerà anche verso il nostro Paese nel corso del weekend interessando però solamente le regioni del Sud e la Sicilia. Prime prove di caldo quindi con punte fin verso i 30°C.



La vera svolta si avrà solamente nell'ultima settimana del mese, quando una nuova pulsazione del vasto anticiclone africano invierà una bolla d'aria caldissima verso l'Italia. Ancora una volta maggiormente interessate saranno i settori centro-meridionali del Paese con punte di temperatura a sfiorare i 40°C specie sulla Sicilia. Il caldo aumenterà anche al Nord con valori termici superiori ai 22°C su gran parte della Pianura padana. Via libera quindi ai primi bagni di stagione, soprattutto nel Sud Italia.

