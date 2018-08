Estate agli sgoccioli, afa (e temporali) in attesa del ciclone autunnale del weekend

Ricorderemo questa estate come una delle più anomale del secolo con il bel tempo che ha faticato ad imporsi per tutto il mese di agosto. Ad usufruire di un caldo fuori norma è stato infatti tutto il nord Europa con punte di 36-38 gradi su Germania del nord e persino Scandinavia.



Nei prossimi sette giorni a livello meteo l'Italia non si farà mancare nulla; sole, caldo, afa, temporali, grandine e per finire un ciclone autunnale. Il team del sito www.iLMeteo.it comunica che temporali continueranno a colpire il Centro-Sud, specie appenninico e zone limitrofe, ma anche Sardegna e Sicilia almeno fino a venerdì 24. Il caldo aumenterà con temperature che raggiungeranno punte di 35-37°C sulle città lontane dal mare e del Centro-Nord, come Bologna e Firenze. I primi segnali di un cambio di circolazione dell'atmosfera si avranno già giovedì 23 con i temporali che raggiungeranno anche la Pianura padana.



Infine il ciclone autunnale atteso sabato 25 e domenica 26. Antonio Sanò, direttore e fondatore del sito www.iLMeteo.it avvisa innanzitutto che con l'arrivo del ciclone il caldo andrà via, dato che le temperature subiranno un tracollo di 12-15°C, inoltre maltempo diffuso con temporali violenti e possibili trombe d'aria dalle regioni settentrionali si porterà verso quelle centrali… e l'autunno bussa alla porta.

© RIPRODUZIONE RISERVATA