Meteo, arriva Caronte: temporali, rischio di piccoli tornado e trombe marine

L'anticiclone africano Caronte si sta preparando ad affrontare un lungo viaggio che lo porterà dall'Africa verso il nostro paese. Il team del sito iLMeteo.it avvisa che, da sabato e per i successivi 4-5 giorni, le temperature saranno in costante aumento con valori massimi che supereranno i 32-34°C in molte città, tra cui: Milano, Roma, Firenze, Bologna, Bari,, Palermo.Un nucleo depressionario in avvicinamento da Est determinerà una fase di variabilità fino a parte di venerdì con nuvolosità irregolare, soprattutto giovedì, e qualche precipitazione specie in montagna. In seguito pressione in aumento grazie all'affermazione di un promontorio anticiclonico di origine africana che determinerà tempo in prevalenza stabile e soleggiato con temperature in rialzo. Domenica probabili nuove condizioni di variabilità associate a calo termico.