Meteo, weekend di piena estate con punte di 35°: ma da martedì cambia tutto

Meteo

meteo

#Meteo: DOMENICA da PIENA ESTATE e Continuerà Così fino a Martedì. Ecco in Quali Regioni #viaggipoeticihttps://t.co/ypnwW7ASMW pic.twitter.com/feJR6yfU1z — IL METEO.it (@ilmeteoit) September 14, 2019

© RIPRODUZIONE RISERVATA

, l'estate è tutt'altro che finita, almeno per quel riguarda il. Un clima davvero pazzo ci regalerà una domenica da piena estate. Per gli amanti del caldo sarà anche una buon notizia, ma sul fronte climatico generale forse un po' meno visto che le temperature assumeranno connotati ben lontani dalla normalità. Lo riportaMa andiamo con ordine e cerchiamo di capire quali saranno le regioni più calde di questa particolare terza domenica di settembre., così possiamo definirla in quanto da una parte sarà di matrice azzorriana ma dall'altra coadiuvata da un caldo respiro di origine africano. Con questo tipo di situazione, saranno soprattutto leIsole e l'area del medio e basso Tirreno ad essere maggiormente esposte ai caldi aliti sub tropicali. Ma temperature elevate anche a Nordest, minate solo da timidi annuvolamenti pomeridiani a ridosso dei rilievi specie su quelli alpini. Insomma, un fine settimana davvero da estate.Volgendo poi lo sguardo verso prua, notiamo come questa fase calda dovrebbe durare almeno fino a martedì della prossima settimana. Anzi, proprio tra lunedì e martedì, i termometri potrebbero subire addirittura un ulteriore rialzo in attesa però di un possibile cambio di circolazione atteso in seguito da mercoledì 18 settembre quando dai vicinipotrebbero cominciare a soffiare venti via via sempre più freschi. Per ulteriori dettagli in merito a questo nuovo possibile scenario, vi invitiamo a leggere qui.