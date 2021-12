Santo Stefano grigio e con pioggia a Nordest, ma da giovedì torna il sole e aumentano le temperature Le previsioni

Santo Stefano grigio a Nordest, e le previsioni non portano buone notizie dal punto di vista metereologico:una seconda perturbazione è in transito sull'Italia. Nel dettaglio, il tempo peggiora fortemente sulle regioni tirreniche dalla Toscana alla Campania, con precipitazioni anche forti. Cielo nebbioso e spesso coperto al Nord con piogge in Emilia Romagna e localmente sul Veneto e sul Friuli Venezia Giulia. Entro sera piogge anche in Basilicata e Puglia. Neve rara sulle Alpi oltre i 1300-1400m, sopra i 1600-1700m sugli Appennini.

Il tempo oggi

Oggi in Veneto cielo generalmente nuvoloso a tratti molto nuvoloso, con qualche parziale schiarita sia nel corso della mattinata ma soprattutto verso il tardo pomeriggio/sera. Possibili parziali riduzioni della visibilità in alcune valli prealpine nelle ore più fredde.

Meteo in Veneto