In riferimento alla situazione meteorologica attesa sul Veneto, che prevede fino a martedì temperature in progressiva diminuzione con minime molto inferiori alla media del periodo, a causa della possibilità di gelate intense e diffuse nelle ore più fredde, anche in pianura, il Centro Funzionale Decentrato della Regione del Veneto dichiarato una fase operativa di attenzione su tutto il territorio regionale, che potrà essere riconfigurata, a livello locale, in fase operativa di pre-allarme o allarme a seconda dell’intensità del fenomeno. L’allertamento è dichiarato dalle 14 di oggi alle ore 14 di martedì 5 dicembre.

Ampieoggi a Nordest, ma si alza lae le temperature scendono in picchiata. Da ieri sera a Trieste il il vento ha iniziato a soffiare con raffiche che hanno superato i 110 chilometri orari.La giornata di sereno con sole forte ha fatto salire di qualche grado la colonnina di mercurio che in mattinata si è attestata intorno ai sei gradi a Trieste. Freddo anche sul resto del Friuli Venezia Giulia, in special modo nelle zone di montagna dove - come è il caso del monte Zoncolan in Carnia - si segnala una temperatura di meno 7 gradi. L'ondata di freddo dovrebbe permanere ancora per giorni, così come la bora che dovrebbe continuare a soffiare forte lungo la costa e in pianura.