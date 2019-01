Arrivano neve e piogge. In Alto Adige fiocca da questa mattina, anche nel fondovalle

LE PREVISIONI

In Alto Adige, anche nel fondovalle, sta nevicando dalle prime ore del mattino. Per il momento non si segnalano problemi alla viabilità. Domani arriveranno masse d'aria molto umida che provocheranno nevicate diffuse . Soprattutto in serata e durante la notte saranno possibili precipitazioni intense, anche in forma di pioggia solo nei fondovalle a bassa quota. Sabato inizialmente ancora precipitazioni diffuse. Di seguito il tempo tenderà a migliorare da ovest.