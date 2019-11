LEGGI ANCHE

Il maltempo non dà tregua al Veneto. Dopo le piogge , lo scirocco, l'acqua alta a Venezia e nelle altre città della laguna, le frane le mareggiate che si sono mangiate le coste , la neve, le valanghe , e i fiumi e i laghi paurosamente in piena, una nuova perturbazione sta per arrivare sul nostro territorio.Un, con lo stato di preallarme, è stato emesso oggi dal Centro funzionale decentrato della Protezione Civile del. L'avviso riguarda i bacini di Alto, Piave Pedemontano Alto-, Basso Brenta-Bacchiglione,Le previsioni indicano nel pomeriggio-sera di, e moderata intensificazione nella serata-notte; per domani tempo in prevalenza perturbato con precipitazioni diffuse, frequenti, in genere contenute su zone centro-settentrionali, localmente abbondanti su zone prealpine e pianura nord-orientale.Sempre domani sono probabili fenomeni anche a carattere di rovescio o locale, in particolare sulla pianura nord orientale. Il limiteinizialmente è a 1.000/1.300 metri, in risalita domani a 1.500/1.700 su Prealpi, e intorno ai 1.300/1.500 sulle Dolomiti. Dalla tarda serata di domani le precipitazioni sono in attenuazione e diradamento a partire da ovest.