Riapriranno domani le scuole di ogni ordine e grado a Padova e in provincia. La decisione è stata presa questa mattina nel corso di un incontro in Prefettura con i coordinamenti dei soccorsi. I modelli matematici forniti dalla Regione, che descrivono le possibili evoluzioni delle piene dei fiumi, sono ottimistiche per quanto riguarda il Brenta, che sta facendo passare in queste ore la seconda ondata di piena senza danni a cose o persone. Entro le ore 19.00 si deciderà anche se riaprire il ponte Carturo, nell'Alta Padovana. Ora si accendono i riflettori sul Bacchiglione, che dovrebbe avere la propria piena attorno alle 22.00.

ENEL, IN TRIVENETO 1.500 PERSONE AL LAVORO PER RETI

Continua l'impegno delle task force di Terna, la Società che gestisce la rete di alta tensione, ed E-Distribuzione, la Società del Gruppo Enel che gestisce le reti di media e bassa tensione, composte da oltre 1500 persone complessive tra risorse operative, tecnici e personale di imprese terze in campo senza sosta sin da ieri per fronteggiare le conseguenze della forte ondata di maltempo. Al momento, le zone maggiormente interessate dai guasti sono quelle delle Province di Vicenza, Belluno, Udine e Treviso. Nonostante le condizioni meteo fortemente avverse, eccezionali in termini di intensità, estensione e durata, e i notevoli disagi alla viabilità, causati da smottamenti, frane, esondazioni e alberi caduti, il lavoro delle squadre è proseguito ininterrottamente per tutta la notte con l'obiettivo di ripristinare il servizio nel minor tempo possibile. Inoltre, Terna sta lavorando con le altre imprese distributrici in Trentino Alto Adige per il ripristino del servizio. Si ricorda, peraltro, che E-Distribuzione non è l'impresa distributrice competente in Trentino Alto Adige né nei Comuni di Vicenza, Verona, Rovigo e Pordenone.



Alle ore 11, la situazione nelle aree gestite da E-Distribuzione è la seguente:

Veneto: circa 122.000 clienti disalimentati

Friuli Venezia Giulia: circa 21.500 clienti disalimentati

Un bilancio grave, quello del passaggio dell'ondata di maltempo a Nordest tra domenica 28 e soprattutto lunedì 29 ottobre 2018. Una stima purtroppo provvisoria, visto che nonostante qualche schiarita il pericolo non sembra ancora essere passato, ed è di. E domenica una giovane è deceduta in un incidente stradale causato dalla pioggia in Friuli , a Udine.Ritrovata la donna che risultava dispersa nel Bellunese: si sarebbe dovuta presentare all'ospedale di Agordo la mattina di oggi, martedì 30 ottobre, ma nessuno l'aveva vista. Fortunatamente dopo alcune ore di ricerche, è stata rintracciata in un hotel dove si era fermata a causa del maltempo, nel comune di Alleghe. C'è però purtroppo un'altra vittima: Ennio Piccolin, 61enne che era disperso dopo il ritrovamento della sua auto sul greto del Biois. A renderlo noto è il governatore del Veneto Luca Zaia, che ha fatto un bilancio della situazione nella sua regione al termine dell'incontro con il capo della Protezione Civile Angelo Borrelli. «Abbiamo anche un disperso, una persona la cui auto è stata trovata vicino ad un torrente, sempre in provincia di Belluno». La segnalazione della persona dispersa, ha appreso l'ANSA, viene da Falcade (Belluno). L'automobile del disperso è stata rinvenuta stamani dai Vigili del Fuoco a poca distanza da torrente Biois, che attraversa il paese dell'Agordino. La vettura aveva le portiere aperte e i fari accesi. Sono migliaia i residenti sfollati in Veneto, centinaia di abitanti isolati in Friuli, non solo 160.000 le utenze prive di energia elettrica solo fra le province di Belluno e Treviso . A far paura sono soprattutto i fiumi e più di tutti, il fiume si è gonfiato ed è diventato impetuoso, incontrollabile, che ha Ponte della Priula, nel Trevigiano, ha sommerso le rampe di accesso al Bailey e aperto una voragine nella carreggiata.Intrappolato nella sua auto, schiacciata da un albero (). La vittima è un dipendente del Sandro Pompolani, 49enne di Padova . Dottore in chimica era capo reparto al colorificio Paulin. Al termine del lavoro, come sempre, al volante della sua Lancia Musa si era rimesso in viaggio, verso l'alloggio che aveva in zona Feltre. Il destino però lo atteso alle 18.30 lungo la Culiada: un grosso platano divelto dal vento si è abbattuto sulla sua auto, uccidendolo. È morto sul colpo. Sul posto sono arrivati i vigili del fuoco. Hanno tentato di salvarlo, ma è stato tutto inutile.Non sono mancate neppure oggi le fake news sulle emergenze determinate dal maltempo, una su tutte quella del famigerato ponte sul Piave che dovrebbe essere fatto brillare. Il presidente della Regione Veneto Luca Zaia ha annunciato dai microfoni di Antenna 3 di essere intenzionato a presentare denuncia contro ignoti per questa sconsiderata diffusione di notizie false in un momento critico come questo.La Marca sotto lo scacco del maltempo. Allarme nel territorio di San Biagio di Callalta: il Piave inonda i campi e sommerge i piani terra delle abitazioni. La statale Postumia è stata chiusa al traffico in entrambe le direzioni, i vigili del fuoco stanno operando senza sosta anche per soccorrere alcune persone nel territorio di Salgareda e Ponte di Piave Un messaggio allarmante è stato diramato stamani, martedì 30 ottobre, dal sindaco di San Biagio di Callalta , Alberto Cappelletto, nel quale invita i cittadini a spostarsi ai piani superiori delle proprie abitazioni. "È necessario che i residenti delle frazioni di Fagare della Battaglia, Sant’Andrea di Barbarana - si legge nel testo - e comunque tutti i residenti adiacenti le aree golenali si trasferiscano ai piani superiori delle abitazioni".Si è conclusa intorno a mezzogiorno di oggi 10 ottobre la riunione de centro di coordinamenti dei soccorsi, all elinucleo di belluno con il prefetto Francesco Esposito. La situzione è ancora gravissima con. Stanno procedendo con generatori di corrente anche glidi, ma l'autonomia è di ancora 20 ore. La buona notizia è che è stata, ma la frana alla Muda incombe e non permette di riaprire l'Agordina.La colonna mobile della Croce rossa è nel Feltrino. Rientrato l'allarme per i dispersi nella notte,, sia per consentire le verifiche sugli edifici, sia perché sono indispensabili al momento per supporto logistico o degli sfollati. Molti somo ormai rientrati nelle loro case, estano fuori a Perarolo, Santo Stefano, Taibon e Alverà.- A Sedico una casa è crollata sul ponte Mas, a causa dell'erosione sotteranea del Cordevole.La Statale 14, strada principale che unisce Veneto e Friuli, provincia di Venezia e quella di Udine passando sopra il Tagliamento, sta per essere chiusa : a fare paura è il livello del fiume, oramai ai limiti massimi e già esondato in alcuni punti. Le deviazioni sono verso San Giorgio al Tagliamento, lungo la strada ferrata Portogruaro-Udine. Su alcuni siti ufficiali dei comuni risulta già bloccata, ma Anas sta ancora facendo passare con cautela le vetture.Non solo la pioggia torrenziale, ma anche un forte vento (106 km./h. a Forte Maso di Valli del Pasubio) nella serata di ieri ha provocato l'abbattimento di alberi che si sono schiantati su tralicci dell’Enel e hanno lasciato al buio vaste zone dell’Alto Vicentino, dell’altopiano di Asiago e del Bassanese, anche per tutta la notte. Per pericolo frane anche ieri sono proseguiti a Posina prudenziali sgomberi dalle contrade Doppio, Grisa e Lissa, con sistemazione di 11 persone in albergo. Sono state segnalate criticità in pianura a Lugo per il torrente Astico in crescita. La Provinciale 46 chiusa domenica per uno smottamento in località Ponte Verde di Valli del Pasubio è stata riaperta. Ancora chiusa la Provinciale 350 nel versante trentino, poco dopo Lastebasse. Posina è rimasta isolata per la strada verso Arsiero coperta in un tratto dall’acqua tracimata dal torrente Posina, invaso da una frana. Nella vallata dell’Agno il maltempo ha colpito meno, sotto costante monitoraggio per pericolo frana è il monte Rotolon a Recoaro, sopra contrada Parlati dove vive l’arbitro internazione di calcio Daniele Orsato. Nel Bassanescon black out per la caduta di alberi su tralicci dell’Enel come a San Nazario.Messaggio del sindaco di Sappada oggi sui social: "Il vento ha scoperchiato una ventina di fabbricati e fatto cadere molte piante. Internet ripristinato solo ora. La telefonia mobile non funziona, raggiungibili solo i telefoni fissi. Sappada è ancora isolata. Siamo senza corrente e non verrà ripristinata a breve. Non muovetevi se non necessario per non intralciare i soccorsi. Grossi danni alle sponde del Piave".