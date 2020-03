Meteo, previsioni. Colpo di coda dell'inverno a Nordest: pioggia, neve e temperature abbassate

Meteo, previsioni. A Nordest è arrivato il colpo di coda dell'inverno con pioggia, neve e temperature abbassate. L'ondata di maltempo che ha interessato buona parte del Veneto già nella giornata di ieri, oggi scivola nella criticità. Il Centro funzionale decentrato della Protezione civile del Veneto ha emesso ieri un avviso di stato di attenzione per criticità idrogeologica che interesserà già da oggi le zone centro-settentrionali del Veneto, in particolare le aree montane e pedemontane e soprattutto le Prealpi centro-settentrionali.



Il maltempo è spinto da un vortice ciclonico di passaggio che porterà pioggia abbondante, dopo ben due mesi di precipitazioni assenti, temperature in ribasso e neve su Alpi e Prealpi, sia in Veneto che Friuli Venezia Giulia. La Protezione civile del Trentino, invece, ieri in serata ha emesso un messaggio dedicato proprio alle nevicate abbondanti in montagna. Sempre dalla tarda mattinata di oggi alle prime ore di domani si prevedono quindi precipitazioni intense e abbondanti su tutto il territorio trentino, mentre la quota neve è attesa attorno ai 900 metri e localmente anche a quote inferiori durante le fasi più intense. Oltre i 1000 metri si prevedono 30-50 centimetri di neve fresca che potranno superare i 60 centimetri al di sopra dei 1400-1500 metri di quota.



Le previsioni Arpav

Secondo le previsioni dell'Arpav, quindi, dopo le piogge di ieri e la pausa delle precipitazioni durante la scorsa notte, la situazione ritorna a farsi critica già oggi fino all'intera giornata di domani più intense alla mattina e più diradate nel pomeriggio. Alla fine nelle ventiquattro ore coinvolte dal maltempo i livelli di precipitazioni previsti vanno dai 60 ai 100 millilitri sulle zone montane e pedemontane, raggiungendo livelli di 100-150 millimetri sulle Prealpi centro orientali. Sulla pianura i quantitativi sono più contenuti e raggiungono i 20-60 millimetri con piogge meno significative a sud e i 60-100 millimetri, quindi abbondanti sulla pianura settentrionale. Nelle zone montane e pedemontane circa il 70 per cento delle precipitazioni potrà essere concentrato in 12 ore, tra il pomeriggio di oggi e le prime ore di domani. © RIPRODUZIONE RISERVATA