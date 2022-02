Meteo, il vortice di San Valentino porta pioggia e neve: da giovedì un assaggio di primavera

San Valentino porta la perturbazione, poi arriverà un assaggio di primavera. "Il vortice di San Valentino" secondo 3B meteo porterà piogga e neve al centrosud. Le prime precipitazioni hanno raggiunto in mattinata le pianure lombarde orientali e quelle venete, fino alle coste adriatiche - fa sapere 3B Meteo - e qualche rovescio è in atto sulle regioni centrali, tra toscana, Umbria e Marche interne.

Le previsioni per le prossime ore

Nubi sono attese a Nordovest con primi fenomeni al mattino su Alpi occidentali e soprattutto in Liguria, in estensione dal pomeriggio al Piemonte, specie orientale, Lombardia, ovest Emilia, Trentino e basso Friuli VG. Precipitazioni in intensificazione entro sera e tendenti a divenire abbondanti su Savonese, Genovese, Spezzino. Piogge diffuse la sera anche su alta Lombardia e ovest Veneto, più deboli su ovest Piemonte, bassa Valle d'Aosta, Emilia orientale, Romagna, est Veneto e alto Friuli Vg. Limite nevicate generalmente dai 300/600m, ma fiocchi fino in pianura sono attesi in serata su Cuneese, Astigiano, Alessandrino e Lomellina, non esclusi misti a pioggia anche a Torino, Novara, Milano e Bergamo.

Sul resto d'Italia attese condizioni di tempo instabile sulle regioni centrali tirreniche e Campania con rovesci intermittenti, più frequenti in Toscana, alcune piogge in arrivo dal pomeriggio anche sulle Marche, con limite neve sulle aree appenniniche dai 1200/1300m. Lieve variabilità sul settore tirrenico meridionale, più soleggiato sul resto del Sud e dell'Adriatico, ma in serata piogge sparse in arrivo sulla Sardegna occidentale. Temperature in calo sulle regioni settentrionali. Ventilazione in rinforzo dai quadranti meridionali. Da giovedì torna l'alta pressione e un clima decisamente più mite.