Meteo, la settimana più calda: 38 gradi in Veneto, 35 in Friuli, 33 in Istria

VENEZIA - Inizia domani, lunedì 30 Luglio, la settimana più rovente dell'estate 2018. L'anticiclone africano porterà sull'Europa una massa d'aria caldissima, che siederà sul continente e rimarrà stabile per tutta la settimana e probabilmente fino al 10-11 Agosto, determinando giornate molto calde e bel tempo stabile.



L'ondata di aria bollente si riverserà soprattutto sotto le Alpi, sulla pianura padana e sul versante Sud della catena alpina, come in un gigantesco catino. I picchi di temperatura sono infatti attesi non al Sud, quanto al Nord. Tutta la pianura veneta sarà tra i 36 e i 38 gradi. Farà molto caldo anche

in montagna, in particolare sulle Alpi dove si potranno superare i 30° anche a mille metri di altitudine e lo zero termico si attesterà intorno ai 4.500 metri.



Lungo le coste le temperature verranno smorzate dalle brezze marine, ma qui i maggiori tassi di umidità favoriranno un clima decisamente afoso, con temperature percepite ben superiori a quelle reali.

Inoltre, le temperature aumenteranno anche nei valori minimi, tanto che il clima inizierà a mantenersi caldo e afoso anche di notte, specie nei grandi centri urbani della pianura padana, con temperature percepite che potranno localmente superare i 38°. Nel Triveneto le città più calde saranno Verona, Rovigo, Pordenone e Bolzano.



Sarà sempre sereno e caldo, ma le temperature saranno più sopportabili spostandosi verso Est, in Friuli Venezia Giulia, dove le temperature non dovrebbero superare i 35 gradi, e in Istria, dove il bel tempo e il secco determineranno valori piacevoli sui 33 gradi.



Isolati ma forti temporali di calore sono attesi, nelle serate, soprattutto nelle Alpi orientali.

© RIPRODUZIONE RISERVATA