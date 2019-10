Meteo, blitz scandinavo: Halloween e Ognissanti al freddo. Temperature giù anche di 15 gradi

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Si è fatto attendere ma alla fine arriverà in grande stile. Stiamo parlando dell'. La settimana che collega, con il ponte di Ognissanti in mezzo, chiuderà ufficialmente la lunga estate che ci ha accompagnato nel cambio didallo scorso settembre. La calda alta pressione che ha campeggiato sull'sta infatti per abbandonare il Bel Paese: in alcune zone lescenderanno anche di 15 gradi.sparse algià da martedì, mentre ilrimarrà in attesa. Ma la vera svolta arriverà mercoledì, quando faranno irruzioneprovenienti dalla Scandinavia, portandoin particolare ale sui versanti adriatici, ma le temperature caleranno un pò ovunque. Piogge e temporali colpiranno il Centro e la Sicilia e ancora qualche precipitazione interesserà il Nord.Il Meteo.it avvisa che sarà uncaratterizzato invece dal maltempo al Sud, mentre altrove il clima migliorerà temporaneamente. Una serie di perturbazioni infine rovineranno il Ponte di Ognissanti e anche i giorni successivi. Si partirà con venerdì 1 novembre con piogge e temporali dalla Sardegna verso il Lazio e il Sud, sabato 2 con ultime piogge al Sud, ma una seconda e più intensa perturbazione inizierà a colpire il Nord per poi scivolare verso il Centro nella giornata di domenica 3. Temperature che scenderanno anche di 10°C rispetto al weekend appena passato.