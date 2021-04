Mamma muore a 28 anni, il fratello chiede l'affido dei 3 figli: «Era già morta in vita»

MERANO - Si svolgeranno oggi, 30 aprile, a Merano i funerali di Martina Barricelli, morta il 13 marzo per un improvviso malore all'età di 28 anni assieme al bambino che portava in grembo. Il fratello Matteo ha chiesto l'affido dei tre piccoli nipoti, come racconta in un'intervista. Matteo Barricelli parla anche delle violenze che in passato subì sua sorella da parte del compagno.

APPROFONDIMENTI BOLZANO/MERANO Mamma incinta della quarta bimba muore per un malore a 28 anni

«Non ho il minimo dubbio che la morte abbia cause naturali, ma comprendo che gli inquirenti vogliano dissipare ogni dubbio», dice al giornale. «Martina - aggiunge rammaricato - era già morta quando era in vita a causa della violenza domestica, psicologica ed economica». «I piccoli hanno perso improvvisamente la mamma e il padre di certo non è un esempio, hanno bisogno di calore e vicinanza», spiega così la decisione di aver chiesto l'affido. «Martina - commenta - viveva in una relazione tossica dalla quale si può uscire solo se lo vuoi davvero. A Martina mancava la forza di dire basta», afferma il maestro elementare. «Ai miei alunni cerco di trasmettere l'importanza del rispetto verso se stessi e gli altri». Il fratello della giovane pattinatrice racconta che i suoi genitori sono distrutti ma «sono i tre piccoli che con i loro sorrisi e le loro marachelle ci danno la forza».