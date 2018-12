La salma di Megalizzi oggi in Italia: la Procura di Roma ordina nuova autopsia

Rientrerà oggi in Italia la salma di Antonio Megalizzi, il giovane giornalista trentino morto nell'attacco compiuto la scorsa settimana a Strasburgo. Il feretro arriverà a Ciampino probabilmente nel pomeriggio.



I funerali. «Attendiamo il rientro della salma per fissare il funerale che sarà celebrato nel Duomo di Trento». A dirlo all'Adnkronos don Mauro, parroco della chiesa Cristo Re di Trento, dove in attesa dell'ultimo saluto ad Antonio.





La comunità tornerà a riunirsi in preghiera alle 17.30. A guidare la preghiera di oggi pomeriggio sarà l'arcivescovo Lauro Tisi. Una volta rientrato a Trento il feretro sarà portato nella chiesa parrocchiale dove, d'intesa con la famiglia, si è deciso di allestire la camera ardente. La chiesa, spiegano dalla parrocchia dove la mamma Annamaria è catechista, resterà aperta per consentire a tutti di rendere omaggio alla giovane vittima dell'attacco terroristico di Strasburgo.



L'inchiesta. intanto l Procura di Roma ha disposto un esame strumentale (tac total body) sulla salma di Antonio Megalizzi. Sulla morte del giovane trentino, raggiunto da un proiettile alla testa, i pm hanno avviato una indagine in cui si ipotizza il reato di strage e attentato con finalità di terrorismo. Il pm Tiziana Cugini, titolare dell'indagine, ha affidato l'esame all'istituto di medicina legale del Policlinico Gemelli.

