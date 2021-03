Medici specializzandi-vaccinazioni, accordo in Veneto: saranno 1.350, pagati 40 euro l'ora

VENEZIA - È stato chiuso in Veneto l'accordo per l'utilizzo degli specializzandi medici nella campagna vaccinale. Lo ha riferito l'assessore regionale alla Salute Manuela Lanzarin. L'accordo prevede il ricorso, su base volontaria, degli specializzando dal primo anno in su, fuori dall'orario di formazione, soprattutto il sabato e la domenica e nelle ore serali. «A Padova - ha detto Lanzarin - si calcola possano aderire un migliaio, a Verona circa 350. Secondo l'accordo nazionale avranno un contratto di lavoro autonomo a tempo determinato legato all'emergenza, con compenso pattuito a livello nazionale, di 40 euro all'ora».

Tra le altre categorie di addetti alla vaccinazione il Veneto ha già chiuso l'accordo con i medici di medicina generale, per i pazienti «superfragili» come anziani a casa, diabetici, malati cardiocircolatori. In itinere vi sono poi altri tre protocolli, con odontoiatri, pediatri di libera scelta e specialisti ambulatoriali interni, già passati a livello nazionale e ora con singoli tavoli per definire modalità e contenuti. Si attende quindi l'accordo nazionale per le farmacie. C'è infine una cabina regia tecnica con le sigle sindacali per le vaccinazioni all'interno delle imprese.

