I rappresentanti dei medici chiedono un incontro a Zaia: «Ci ascolti»

VENEZIA - I rappresentanti dei medici fanno fr. I portavoce dei camici bianchi «apprendono con stupore» l'emanazione dei provvedimenti «senza contattare l'Università di Padova e di Verona» e per questo chiedono un incontro con il governatore Luca Zaia. Lo si legge nelle parti comuni di due note, firmate l'una dai presidenti dei sette Ordini provinciali (Umberto Rossa per Belluno, Francesco Noce per Rovigo, Luigino Guarini per Treviso, Paolo Simioni per Padova, Giovanni Leoni per Venezia, Carlo Rugiu per Verona e Michele Valente per Vicenza) e l'altra dai sindacati (Anaao, Aaroi, Anpo, Cimo, Fassid, Fesmed, Fp Cgil, Fp Cgil Medici e Fvm). I testi approvati dalla Giunta prevedono che i giovani laureati e abilitati siano inseriti in Pronto Soccorso (380) e in Medicina Internistica (120), dove completeranno la formazione e intanto tamponeranno le carenze di organico.