In Veneto mancano 1300 medici. Zaia: «Noi assumiamo ma i dottori non si presentano»

di Paolo Calia

TREVISO - Senon è perché la Regione non assuma, ma perché. Il presidentesintetizza così quella che se non è un'emergenza, poco ci manca. In Veneto sonoE in tanti puntano il dito verso le politiche varate in Laguna. Ma Zaia rispedisce tutto al mittente: «Ho voluto io che si rendessero noti i numeri dei medici presenti in tutti i territori delle Usl venete - precisa - ed è bene che si capisca una cosa: quello che magari qualcuno va dicendo ai pazienti, ovvero non ci sono medici perché la Regione non assume, non è vero. Ci sono migliaia di posti vacanti e non riusciamo a coprirli perché o ai concorsi non si presentano candidati sufficiente, oppure perché chi vince e se ne va da un'altra parte».Ogni Ulss ha appena tracciato il bilancio dell'emergenza medici. Bastano alcuni esempi: al concorso di Azienda Zero per Medicina e Chirurgia d'accettazione e d'urgenza, 81 posti, sono giunte solo 12 domande di partecipazione; a quello per Anestesia e Rianimazione 19 domande per 31 posti. A Padova, negli ultimi due anni, a fronte di 186 autorizzazioni da parte della Regione l'Usl è riuscita ad assumere solo 139 camici bianchi. E Venezia 153 su 432.