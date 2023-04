VENEZIA - Per il 2023 il Veneto conta 784 zone carenti dei medici di base e 35 dei pediatri di libera scelta, nonché 635 incarichi vacanti delle guardie mediche e 59 dell’emergenza sanitaria territoriale, quindi in tutto 1.513 caselle da riempire. Sono i numeri messi in fila dai quattro decreti con cui Claudio Pilerci, direttore della Programmazione all’interno dell’area Sanità, ha aggiornato la situazione nelle diverse Ulss. Dalla loro pubblicazione, avvenuta venerdì, sono scattati i venti giorni entro i quali gli interessati possono presentare la domanda di partecipazione alle procedure bandite da Azienda Zero per la sostituzione dei camici bianchi che vanno in pensione o rinunciano all’impiego.

Non è un’operazione facile, considerata la cronica mancanza di professionisti e la crescente disaffezione per il ruolo. Il problema è particolarmente sentito sul fronte dei medici di famiglia, dove proprio in questo aprile parte il nuovo corso triennale di formazione in Medicina generale. In attesa dei prossimi diplomati, sono sostanzialmente quattro le soluzioni finora praticate per tamponare le falle. Spostare i pazienti “scoperti” sotto le cure di un dottore che accetta di portare il suo massimale da 1.500 a 1.800. Affidarli a un medico temporaneo, cioè un corsista fino a 1.000 assistiti con tutor, che al termine della formazione vede automaticamente trasformarsi l’incarico in una convenzione a tempo indeterminato. Passarli a un sostituto provvisorio, spesso un borsista che per un anno può seguire fino a 1.500 persone, ma poi deve partecipare al bando di assegnazione definitivo. Ottenere dal professionista che ha già maturato i requisiti per la quiescenza la disponibilità a rimanere in servizio fino ai 72 anni d’età.

La fotografia scattata dalla Regione mostra un quadro variegato nelle diverse province. Restando ai medici di base, gli ambiti di 1.200 assistiti ciascuno in cui viene a mancare il riferimento sono 44 a Belluno, 155 a Treviso, 96 a Venezia (sommando le Ulss 3 e 4), 45 a Rovigo, 92 a Padova, 143 a Vicenza (Ulss 7 più 8) e 209 a Verona. Sempre la Marca spicca per le carenze nella continuità assistenziale: mancano 139 incarichi di guardia medica da 24 ore settimanali, ma anche fra Veneziano e Veneto Orientale ne difettano 123. Più contenute sono le cifre riguardanti i pediatri, dove primeggia in negativo la provincia di Venezia con 8 zone scoperte, e il servizio di 118, per il quale è invece il Bellunese a segnalare per il primo semestre di quest’anno 30 incarichi vacanti da 38 ore settimanali.

Per finanziare le 226 borse di studio destinate ai corsisti di Medicina generale del triennio 2023-2025 sono stati stanziati 8,5 milioni di euro, di cui 830.000 derivanti da fondi del Pnrr. Altri 127 posti sono stati invece riservati ai laureati che, dopo essere risultati idonei in passato e aver lavorato per almeno due anni nell’ultimo decennio, non beneficiano dell’assegno. Al termine delle prove, nella graduatoria del concorso ordinario sono entrati in 273, mentre in quella dell’avviso pubblico sono presenti in 13. In questo bacino potranno essere reclutati i partecipanti al percorso di “formazione-lavoro”, com’è successo nel 2022, quando 209 delle 586 zone carenti sono state coperte grazie appunto agli incarichi temporanei. Ammonta invece a 29 milioni di euro l’investimento approvato dalla giunta Zaia, su proposta dell’assessore Manuela Lanzarin, per alzare «in via temporanea ed eccezionale» e «su base volontaria» il massimale degli assistiti per i medici di famiglia. In questo caso è infatti riconosciuta un’integrazione regionale all’indennità annua per il collaboratore di studio pari a 2 euro in più di quelli già previsti per ciascun paziente.

