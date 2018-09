di Luca Gigli

Una sfida sulla proprietà, ma più a monte, è il caso di dire, c'è l'essenza di questa proprietà. La, la Regina delle Dolomiti, sta perdendo la famosa caratteristica, il, con una tendenza che non si inverte. La Marmolada non è sola,Negli ultimi trenta anni la tendenza ha avuto una drammatica accelerata, del quale la Marmolada è forse l'effetto più eclatante perché sotto gli occhi di tutti. La riunione del consiglio regionale a 3.000 metri è stato un evento eccezionale dal punto di vista logistico - commenta il- per discutere del posizionamento del confine tra Veneto e Trentino. Era presente, anche se avvolto dal silenzio che solo la montagna sa evocare, un invitato di ghiaccio. Il ghiacciaio, appunto. Purtroppo ilsta infierendo in maniera drammatica suquest'ultimo, sempre più accelerata quanto più la superficie e il volume della massa gelata si riducono».