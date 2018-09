Marmolada, Zaia: «Dobbiamo difendere i confini del Veneto»

ZAIA: CELEBRIAMO LA STORIA DI UN PAESE CHE E' ANDATO IN MALORA

«Noi oggi celebriamo la storia di un Paese che è andato in malora. È stucchevole essere qui per parlare di una causa che dura da 45 anni. Oggi non celebriamo solo la Marmolada, e soprattutto la memoria dei caduti della Grande Guerra ma il fatto che il Paese non funziona». Lo ha detto il Governatore del Veneto al Museo della Grande Guerra. «Era il 1973 quando Canazei ha detto che i confini non andavano più bene rispetto a quelli del 1778 - ha ricordato Zaia - ma non erano confini da poco, Repubblica Veneta e Vescovado di Bressanone avevano deciso che quelli erano i confini, poi con una onorificenza tutta partigiana l'allora Presidente della Repubblica Sandro Pertini, nel 1982, ha fatto un decreto e il confine è stato cambiato. Da lì è cominciata tutta una serie di ricorsi in Tribunale con sentenze discordanti per poi arrivare a un accordo tra Trento e il Veneto che stabiliscono i confini, oggi siamo di nuovo qui perché Canazei, ora, rifiuta quell'accordo facendo scattare nuovi ricorsi con decisioni che vengono prese, a svantaggio del Veneto, con le carte ancora in Tribunale».

Ai lavori del Consiglio regionale convocato presso il Museo della Grande Guerra a Punta Serauta erano presenti i gruppi consiliari della Lega Nord - Liga Veneta, Gruppo Zaia Presidente, Forza Italia- Alleanza per il Veneto, Fratelli d'Italia Mcr, SiamoVeneto, Centro Destra - Autonomia Veneto, Veneti Uniti, Veneto Cuore Autonomo, il Movimento 5 Stelle, nonché i consiglieri Stefano Valdegamberi (Gruppo Misto) e il consigliere Franco Ferrari (Alessandra Moretti Presidente). Il presidente del gruppo Misto, Piero Ruzzante (Liberi e Uguali) non ha partecipato alla seduta ma si è presentato all'inizio della giornata alla partenza della funivia per Punta Serauta dove ha tenuto una Conferenza stampa. Non hanno partecipato invece il gruppo del Pd, che aveva già preannunciato la sua assenza sabato scorso, la consigliera Cristina Guarda (Alessandra Moretti Presidente). Nella sede della Protezione Civile in località Bosco Verde a Rocca Pietore hanno partecipato ai lavori i consiglieri Pietro Dalla Libera (Veneti Uniti) e Gabriele Micheletto e Luciano Sandonà (Gruppo Zaia Presidente).