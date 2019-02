Manuel, i due volevano uccidere il pugile amico dei boss Casalesi

di Camilla Mozzetti e Mirko Polisano

LA PROMESSA

L'AUDIO MESSAGGIO

L'AGGUATO - ATTENZIONE IMMAGINI FORTI

Otto giorni fa Manuel Bortuzzo si preparava a trascorrere il sabato sera con gli amici ora dal reparto di Terapia intensiva del San Camillo dov'è ricoverato si domanda: «Come hanno potuto due uomini con i figli piccoli sparare contro di me?» . Lenta eppure puntale si fa largo la presa di coscienza per quanto accaduto. La giovane promessa del nuoto è forte, lo ha dimostrato fin dall'inizio. Fin da quando ha riaperto gli occhi e compreso di non poter muovere le gambe: «Tornerò presto» ha ripetuto soltanto giovedì in un audio messaggio Ma con chi lo va a trovare, tra le chiacchiere e i sogni per il futuro che questa tragedia non è riuscita a scalfire si insinuano anche quelle domande lecite che tuttavia rischiano di restare senza soddisfacenti risposte. Intanto le indagini della Squadra Mobile puntano a capire chi fossemessa in atto da Lorenzo Marinelli e dal complice Daniel Bazzano CHI SONO ) dopo ladi una settimana fa al pub dell'Axa. Per chi è stata scambiata la diciannovenne promessa del nuoto italiano centrata «per sbaglio» da un proiettile calibro 38?La polizia avrebbe già un sospetto su cui è concentrata l'attenzione, un tipo definito dai frequentatori dell'O'Connell come «un attaccabrighe» e che già in passato avrebbe dato il là a «violente scazzottate». Un ragazzo tra i 25 i 30 anni, appassionato di, che sarebbe stato nel locale in compagnia di tirapiedi e guardaspalle di esponenti di spicco deiche spadroneggiano ad Acilia, borgata vicina alla residenziale