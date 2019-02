Manuel, tracce su pistola calibro 38

Ci sono tracce sulla pistola calibro 38 che ha sparato a Manuel Bortuzzo ed è stata poi lasciata su un prato durante la fuga dopo il delitto in piazza Eschilo, all'Axa. La persona che ha sparato non avrebbe usato guanti e avrebbe quindi lasciato impronte sull'arma del delitto. La scientifica è al lavoro per isolare le impronte e arrivare così ad una identificazione certa di chi ha sparato. Indagini sono in corso per identificare anche lo scooter da cui sono partiti gli spari.