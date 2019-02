«Non ero sicuro di avere colpito il ragazzo, l'ho appreso con certezza soltanto la mattina successiva». È quanto si legge nelsvolto ieri in questura a Roma da uno dei due fermati per il ferimento di Manuel Bortuzzo . Ricostruendo le fasi di quanto avvenuto fuori ad un pub del quartiere Axa, l'indagato afferma riferendosi al nuotatore ferito: «l'ho collegato a qualcuno di quelli che mi avevano minacciato durante la rissa nel pub e quindi ho indirizzato i colpi verso di lui per questo motivo, anche se non lo volevo prendere».. È stato un errore in realtà non so chi volevo colpire. Mi sono recato di nuovo presso il pub perché», conclude.