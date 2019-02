Manuel: «Quando ho capito tutto mi ha dato forza pensare a Bebe Vio»

di Alessia Marani

Di quella notte all’Axa «ricordo tutto, il proiettile che mi colpisce, il dolore, io che cado a terra. Quando ho capito quello che mi era successo e ciò che mi aspetterà, ho immaginato il mio futuro “diverso” e ho pensato subito a lei: a, è lei la mia eroina».stringe il telefonino che i genitori gli hanno riconsegnato e quando parla della, la sua voce tradisce la commozione. Trema, per un attimo piange. Nella stanza dellaFedernuoto, non lo lasciano per un attimo. Ieri mattina, i medici gli hanno suturato il drenaggio ai polmoni, la mamma gli ha fatto compagnia poi lo ha lasciato da solo per riposare. Manuel è indebolito per il carico di farmaci, ma lotta come un leone, su Instagram ha salutato gli amici: «Siete fantastici, siete ciò che mi faceva andare a dormire tranquillo la sera e ciò che mi faceva risvegliare con il sorriso». È sopravvissuto al folle agguato, ma non muove più le gambe.