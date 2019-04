Manifesti antifascisti, Lega e 5stelle "infoibati".Meloni: «Offesa ai martiri»

I manifesti sono spuntati sui muri della Capitale, destando l'immediata indignazione di Fratelli d'Italia, ma l'immagine campeggia anche nell'evento Facebook creato da Roma est antifascista in vista del corteo. «Questo 25 Aprile - si legge sulla pagina Fb - intendiamo ridare vita allo storico corteo antifascista a Centocelle. Un corteo che faccia risuonare nelle strade dei nostri quartieri quello spirito di Resistenza antifascista proprio degli studenti e degli abitanti che da sempre si organizzano nel territorio di Roma Est», un corteo «che riesca ad esprimere quella Resistenza fatta di lotte quotidiane e trasversali: una più̀ generale Resistenza a questo modo di vivere che ci viene imposto. Perché́ oggi come ieri Roma est è̀ antifascista...».

Una foiba stilizzata con all'interno due strisce, una gialla e una verde, spezzate e sopra la scritta «Oggi come ieri Roma est antifascista» e l'appuntamento per il 25 aprile in piazza delle Camelie. A segnalare la presenza di questi manifesti affissi a Roma in vista della Festa della Liberazione è il deputato di Fratelli d'Italia e capogruppo in commissione Cultura Federico Mollicone.«In vista del 25 aprile sono apparsi questi manifesti - scrive su facebook allegandone la foto - che sfruttano la tragedia delle foibe per attaccare il governo, "infoibando" Lega e 5 Stelle. È una vergogna. Viene insultata la memoria di chi ha perso la vita, e il dolore dei familiari. Raggi rimuova immediatamente questo schifo e siano arrestati i responsabili. Si fermi la barbarie negazionista».