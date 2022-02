Bambini maltrattati da 5 donne vicine a una setta religiosa: oltre 3 ore dal giudice. Tra le accusate anche una mamma

BOLZANO - Sono stati ascoltati dal giudice per le indagini preliminari di Bolzano i due bambini vittime di maltrattamenti da parte di 5 donne (tra le quali anche la loro madre), vicine a una setta religiosa. La testimonianza dei due minori, affiancati da uno psicologo e collegati in via telematica, è durata quasi tre ore e mezza.

In collegamento video c'erano, oltre al giudice, anche il sostituto procuratore titolare dell'inchiesta e gli avvocati difensori. Hanno assistito all'audizione, senza poter però intervenire, anche le cinque donne, in collegamento dal carcere di Trento, dove si trovano rinchiuse. Il contenuto delle dichiarazioni dei bambini non viene reso noto dagli inquirenti essendo l'indagine ancora in corso e trattandosi di minorenni.