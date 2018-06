Vento e violenti temporali, allerta maltempo fino a sabato

VENEZIA - Il Veneto sarà interessato da condizioni di instabilità, con precipitazioni a carattere di rovescio e temporale. Sulla base delle previsioni meteo, il Centro Funzionale Decentrato della Protezione Civile Regionale ha dichiarato lo stato di attenzione per possibili criticità idrogeologiche, da oggi alla mezzanotte di sabato 30 giugno, in tutti i bacini idrografici. Dal pomeriggio di oggi sono previste condizioni di instabilità associate al passaggio di un sistema frontale, con rovesci e temporali che interesseranno dapprima le Dolomiti e successivamente si estenderanno alle Prealpi e dalla tarda serata/notte anche alla pianura. Saranno possibili fenomeni anche intensi (forti rovesci, grandinate, forti raffiche di vento), più probabili tra Prealpi e pianura tra la sera di giovedì e la mattinata di venerdì; possibili quantitativi di pioggia localmente consistenti in corrispondenza dei fenomeni più intensi/persistenti.

